أحال اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، المقاول المسئول عن مستشفى الضبعة المركزي، للتحقيق لوجود عيوب بالمستشفى، بالإضافة إلى سوء توصيل أعمال الصرف.

وتفقد، اليوم، المحافظ المستشفى بأقسامها المختلفة يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، واستمع المحافظ إلى المرضى والمرافقين لهم حول مدى التعامل معهم ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما تفقد المحافظ مطبخ المستشفى للاطمئنان على سلامة الأغذية المصروفة للمرضى.

ونبه المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة بالأقسام والأَسِرة ودورات المياه مع تنسيق المظهر الجمالي وتسوية الممرات داخل المستشفى، مشددا على مراجعة مدى توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة مع حسن التعامل مع المرضى وتيسير الإجراءات عليهم مع تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

جدير بالذكر أن مستشفى الضبعة مقامة منذ ما يقرب من عامين ويجرى بها العمل خلال تلك الفترة.