قال المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزراة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، إن الحصاد الصيفي لعام 2018 بدأ على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، مشيرا إلى أنه جرى حصاد أكثر من 175 ألف فدان من محصول الأرز، فضلا عن حصاد أكثر من 92 ألف فدان من محصول الذرة، موضحا أن المحافظة زرعت 189 ألفًا و800 فدان أرز هذا العام، حيث جاءت في المركز الثاني بعد الشرقية في حجم المساحة المزروعة بمصر.

وأضاف عبدالعظيم، أن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بدأت في زراعة محصول البرسيم الشتوى بقطاعات المديرية المختلفة.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى زراعة البرسيم في جميع قطاعات زراعة بالمحافظة لأكثر من 10 ألف فدان، مضيفا أن نسبة تفتيح محصول القطن في جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة وصلت إلى 60%، متابعا جرى جني نحو 20 ألف فدان.