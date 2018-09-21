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طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

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تفاصيل حفل ختام دورة اليوبيل الفضى لـ " لمعاصر والتجريبى"

تفاصيل حفل ختام دورة اليوبيل الفضى لـ " لمعاصر والتجريبى"

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ضبط 1577هاربا من أحكام قضائية وتحرير 1719 مخالفة مرورية بالبحيرة

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لافروف: التهديد الوحيد للسيادة السورية مصدره الضفة الشرقية لنهر الفرات

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القصور التاريخية.. الكنز المهمل

القصور التاريخية.. الكنز المهمل

طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

جراحة تنقذ «وليد» من «ورم دموى» باللثة وزنه 500 جرام

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