لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، وتستعرض "الوطن" أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها، كالتالي:

- لمحبي الإنشاد الديني حفل عامر التوني، 7 مساء، بمسرح النهر، بساقية الصاوي، وسعر التذكرة 50 جنيها.

- يقدم هشام خرما حفلا على مسرح الحكمة، بساقية الصاوي، الساعة 8:30 مساء وسعر التذكرة 80 جنيها.

- يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، 8 مساء، قيمة التذكرة 75 جنيها.

- يقيم درب 1718 سلسلة حفلات شهرية بعنوان "موسيقى على السطح" يحيي الحفل مغني الجاز المصري مصطفى رزق، 8.30 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيها.

- تعرض سينما زاوية، فيلم بابا أمين، 4 مساء، وفيلم المهاجر، 7 مساء، وفيلم صراع في الميناء، 10 مساء، للمخرج الراحل يوسف شاهين، ضمن فعاليات برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة"، لإحياء ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله.