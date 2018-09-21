تعرض 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، لجروح مختلفة جراء هجوم بالسكين نفذته امرأة مجهولة في روضة للأطفال بحي كوينس في نيويورك.

ونذكرت قناة "NBC" نقلا عن شرطة المدينة أن الهجوم وقع في الساعة 04:00 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تم احتجاز المهاجمة.

ونوهت إلى أن لا شيء يهدد حياة المصابين الـ5، مؤكدة في الوقت ذاته أن أحد الأطفال المتضررين أصيب بجروح جدية، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة بإن الهجوم نفذته امرأة تبلغ من العمر 52 عاما، وقامت بعد اقترافها الجريمة بطعن نفسها بالسكين أيضا.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث.