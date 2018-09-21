صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال توفير نظم تعليمية ثبت فعالياتها ونجاحها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على تحقيق الفاعلية لأحكام الإتفاق المنظم لأوضاع التعليم الأمريكي داخل جمهورية مصر العربية ولأهمية ضرورة الإحاطة بتلك الأحكام وما استجد في هذا الشأن، من أوضاع لم يسبق العمل بها من جانب المدارس المطبقة للنظام الأمريكي داخل مصر، لذلك فقد قام وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الأستاذ ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف علي التعليم الخاص والدولي بالوزارة، والأستاذة عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، بمشاركة وفد من ممثلي مؤسسة المدارس الدولية، وبتكليف من معالي الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل زيارة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (بطنطا بسبرباي) بمحافظة الغربية بمرافقة الأستاذ الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، يوم الأربعاء 19/9/2018 وذلك للاطمئنان على استقرار حالة المدرسة ومدي جاهزيتها للعمل، وقد أشاد الوفد بالمباني والاستعدادات داخل المدرسة، وقد تقرر عقب الزيارة، بدء تشغيل المدرسة اعتبارًا من يوم 21/10/2018 ، وتم الإعلان عن بدء قبول الإلتحاق بالمدرسة للأطفال بصفي مرحلة رياض الأطفال والمعلمين الراغبين في العمل بها اعتبارًا من الخميس 20/9/2018، للعام الدراسي 2018 /2019، وأيضًا تم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات على أن يكون ذلك بمقر المدرسة.

كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بكل الشكر للسيد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على كل ما يقدمه من دعم لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وتيسير تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بنظام الـ IG بمحافظة الغربية.

كما أشار عبد العزيز أن هذه الزيارات التفقدية لمقار المدارس الرسمية الدولية بالمحافظات تأتي حرصًا من الوزارة على المعرفة الميدانية الحقيقية لحالة هذه المدارس من مباني وأثاث وملاعب وللتأكد من جودة المعايير المتفق عليها في البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة التعليم الدولي، وأيضًا لتيسير مهمة المؤسسة لتوفير كافة المعايير والشروط الدولية بالمدارس.

وقد أكدت عبير إبراهيم على أن اللجنة تقوم بعمل الزيارات لكل المدارس الرسمية الدولية والتي ستبدأ العمل هذا العام ضمن مهامها المكلفة بها من معالي الوزير، للوقوف على مدى جاهزية المدارس واستكمال ما تبقى من تجهيزات للاستعداد لبدء الدراسة بتلك المدارس.

مشيرة إلى أنه قد تم عقد ورشة العمل الأولى بمحافظة الإسكندرية يوم 20/9/2018 بحضور كل من الممثلين القانونيين والمديرين الأكاديمين بمدارس النظام الأمريكى بالمحافظات التالية: (الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الشرقية ) وقد تضمنت ورشة العمل عدة محاور منها شرح كاف لما تضمنه البروتوكول من أحكام وأيضًا مناقشة كافة استفسارات السادة الحضور.