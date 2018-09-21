"تحضيري ومش مهم الزي".. مديرون بالمدارس اليابانية يتحدثون عن أول أسبوع

تبدأ المدارس اليابانية، يوم الأحد المقبل، في استقبال الطلاب، بعد قرار تأجيل الدراسة بها في العام الدراسي الماضي لأسباب مختلفة ترجع إلى تحقيق معايير الجودة المطلوبة منها، وعدم التسرع بالبدء في التجربة قبل اكتمال جميع التجهيزات المقررة بالمدارس، حيث أرسلت إدارة المدارس المصرية اليابانية، رسائل إلى أولياء أمور الطلاب المقبولين، تؤكد لهم بدء استقبال أبنائهم مع مطلع الأسبوع المقبل.

معلمو ومديرو المدارس اليابانية الذين بدأوا تلقي التدريبات الخاصة بالتجربة الجديدة وأنشطة التوكاتسو في منتصف سبتمبر الجاري، يستعدون بطريقة مختلفة لاستقبال الطلاب المقبولين بالمدارس، نظرا لحداثة التجربة التي تطبق لأول مرة في المجتمع المصري، وقبل ساعات من فتح المدارس اليابانية أبوابها، "الوطن" حاورت عدد من مديرين هذه المدارس، للتعرف على استعدادات استقبال الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية ودورهم في شرح التجربة اليابانية لأولياء الأمور.

الأستاذة هند عبدالفتاح، مدير المدرسة اليابانية بمحافظة الإسماعيلية، أكدت أن الأسبوع الأول للدراسة بالمدارس اليابانية عبارة عن أسبوع تحضيري فقط، يبدأ مع العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا تقريبا، يحضر فيه الطلاب بملابس عادية وليس الزي المدرسي، لحين استلام الزي الرسمي المخصص لهم بهدف التمهيد لهم وكسر حاجز الرهبة من التجربة الجديدة ومن دخول المدرسة لأول مرة بالنسبة لصفوف الحضانة، حسب قولها.

خلال الأسبوع الأول "التحضيري" بالمدارس اليابانية يسمح لولي الأمر الحضور مع ابنه أو ابنته، وحسب حديث هند لـ"الوطن"، "من يرغب من الأهالي في الحضور للتعرف على التجربة اليابانية سيسمح له بالدخول والتجول داخل المدرسة، للتعرف على نظام الفصول والعملية التعليمية".

"من خلال التدريب اللي خدناه التجربة اليابانية هتقلب نظام التعليم وتغير من سلوكيات المجتمع المصري تماما لو اتطبقت بشكلها الصحيح".. هكذا عبرت مديرة المدرسة اليابانية بمحافظة الإسماعيلية عن تفاؤلها بتجربة المدارس اليابانية التي تطبق لأول مرة في المجتمع المصري، لافتة إلى أن إدارة المدرسة ستسعى خلال الأسبوع الأول إلى التمهيد للطالب وولي الأمر بشكل كافٍ، لاستيعاب التجربة الجديدة.

من الإسماعيلية إلى بورسعيد، تستعد المدرسة اليابانية هناك لاستقبال الطلاب المقبولين بها مع دقات العاشرة صباحا يوم الأحد المقبل، على أن يكون الأسبوع الأول تحضيري يتم فيه استكمال تلقي أوراق الطلاب المقبولين بواسطة أولياء أمورهم، ويكون حضور الطلاب بملابس عادية لحين استلام الزي الرسمي في منتصف الأسبوع، حسب قول إياد عبدالحفيظ، مدير المدرسة اليابانية بمحافظة بورسعيد.

خلال الأسبوع الأول للدراسة بالمدارس اليابانية، تستعد إدارة المدرسة ببورسعيد لاستقبال أولياء أمور الطلاب بصحبة أبنائهم للسماح لهم بالتجول داخل قاعات الدراسة وقاعات الأنشطة المختلفة لتعريفهم بفلسفة المدرسة وطبيعتها، وتعريفهم بدور ولي الأمر في التجربة اليابانية، وخلال حديث إياد لـ"الوطن"، قال إن مديري المدارس اليابانية يختلف دورهم عن مدير المدرسة العادي في كونه لا يقتصر على الإدارة فقط بل متابعة أداء المعلمين داخل الفصول والتأكد من تطبيقهم عناصر التجربة اليابانية ومتابعة تدريس المناهج بشكلها الصحيح.