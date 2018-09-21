ألقت مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وبحوزته بندقية آلية و11 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث شربين، أكدتها التحريات السرية الوثوق فيها قيام كلا من "أسعد. ا. م"، 32 سنة، عاطل ومسجل شقي خطر، ونجل عمه "محمود. م" ،20 سنة، عاطل ويقيمان في قرية "كفر الترعة القديم" بدائرة المركز بتكوين تشكيلا عصابيا بزعامة الأول تخصص في الإتجار في المواد المخدرة متخذين من سيارة ملك الأول وسيلة للترويج علي عملائهما بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة، جرى ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة رقم 48346 ملاكي دقهلية، والعثور على سلاح ناري "بندقية آلية" وبخزنتها 23 طلقة من ذات العيار، وعدد 6 لفافات بانجو كبيرة الحجم وزنت قرابة 11 كيلو ومبلغ مالي 1600 جنيه وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا في محضر الشرطة، بصحتها وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.