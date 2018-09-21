بالصور| كوبري مشاة يفصل رقبة طفل عن جسده.. تسلَّق "قطار الشرق"

شهدت محطة "قليوب - شبرا"، مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عامًا في أثناء تسلقه أعلى قطار "الشرق" والذي يحمل رقم 3926 المتجه من الشرقية إلى محطة رمسيس ، وأثناء سير القطار بالمحطات، اصطدم الطفل بأحد كباري المشاه العلوية، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتوقف القطار بمحطة قليوب، لطلب الإسعاف لرفع الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرًا إلى أنَّ غرفة التحكم استقبلت بلاغًا يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر ١٤ عامًا، في أثناء تسلقه أعلى قطار "الشرق" واصطدم بأحد الكباري العلوية ما أدي الى انفصال رقبته عن جسده وتوفي في الحال.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن حركة مسير القطارات لم تتأثر بالواقعة، وأن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المصدر إن الطفل مجهول الهوية ولا يحمل أي إثبات شخصي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة حتى يتم التعرف عليه.