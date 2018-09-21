ضبط عاطل بكيلو حشيش في البساتين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط عاطل بحيازته كيلو حشيش وميزان حساس و121 ألف جنيه، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها أن "فرج. م"، 33 عامًا، عاطل ومقيم دائرة القسم، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة رقم "م ب و 846" ماركة هيونداي فيرنا "ملكه "، وضبط بحوزته كيلو حشيش و121 ألف جنيه وسكين وميزان حساس.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعه والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.