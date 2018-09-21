ضبط فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط، بحوزته رشاش "جرينوف"، وبندقية آلية، و767 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ديروط؛ بمديرية أمن أسيوط، قيام المدعو "عمر. ع. ز"، 35 سنة، مزارع، مقيم بدائرة المركز، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد استخدامها لمناصرة أبناء عمومته في خلاف بينهم وبين إحدى العائلات لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تم إعداد حملة أمنية لاستهدافه، حيث جرى ضبطه وبحوزته رشاش "جرينوف"، و717 طلقة نارية لذات العيار "5 شرائط"، بندقية آلية، و50 طلقة نارية لذات العيار.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.