ردا على ما جاء بالتقرير المصور على قناة القاهرة والناس 2 ببرنامج الجدعان من شكوى المنتفعين من شباب وادى النقرة من نقص المياه للزمام القائم على محطة رقم 10 بزمام هندسة رى وادى النقرة.

أكد الدكتور يسرى خفاجى المتحدث الرى باسم وزارة الموارد المائية والرى ان الوزارة مسئولة عن نقل وتوصيل المياه للزمامات مقررة الرى بجميع انحاء الجمهورية وطبقا لنظام الرى المتبع بكل منطقة.

واشار المتحدث الرسمى ان منطقة وادى النقرة شأنها شأن جميع مناطق الاستصلاح مقررة الرى بنظام الرى الحديث على المستوى الحقلى والذى يتسم بتنفيذ زراعات غيرة شرهة لاستهلاك المياه.

والوزارة فى هذا الصدد تضع على هذا الاساس برامج توزيع المياه فى ظل التحديات المائية التى نواجهها .

وبالنسبة لمحطة الرفع رقم 10 فهى تقع على الفرع الرئيسى رقم 3 وتأخذ مياهها مباشرة من محطة رفع رقم 9 على ذات الفرع، والزمام المباشر للمحطة رقم 10 هو 6700 فدان فى حين ان الزمام المباشر وغير المباشر للمحطة رقم 9 هو 10800 فدان، ويتم العمل على رفع وتوصيل المياه ما بين المحطتين بنظام المناوبة الثنائية (7 ايام دور عمل + 7 ايام دور بطالة) يتم فيها رفع المياه للمحطة المذكورة رقم 10 بالتبادل مع المحطة رقم 9 لمدة 14 يوم.

هذا والزمام محل الشكوى التابع للشركة العربية كما ورد بالتقرير هو زمام منزرع حاليا بمحصول قصب السكر المعروف بشراهته لاستهلاك المياه وغير مقرر زراعته بتلك المنطقة (المقررة الرى بنظام الرى الحديث) وذلك فى حد ذاته يعتبر إهدار للمياه فى محل غير مقرر ويعد مخالفة لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984. والوزارة اتخذت الاجراءات القانونية حيال ذلك.

علاوة على ذلك ، تقوم اجهزة الوزارة المعنية باسوان بعمل الصيانات اللازمة للمحطات وهى تعمل بكفاءة عالية حيث تعمل المحطة رقم 10 بوحدتى رفع بحالة جيدة كما هو مقرر لرى الزمام المترتب عليها.

واشار المتحدث الرسمى لوزارة الرى ان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى دائما ما يؤكد على التزام الوزارة بتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه ويتابع تنفيذ ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وفى المقابل يجب على الجميع الالتزام بانظمة الرى المقررة وعدم اللجوء الى الزراعات الشرهة للمياه واستخدام اساليب الترشيد المختلفة حتى نواجه تحدياتنا المائية