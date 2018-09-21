برنامج لاستقبال الطلاب الجدد في اليوم الأول للدراسة بجامعة القناة

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، عن وضع الجامعة لبرنامج شامل لها، خاص باستقبال الطلاب الجدد والمقيدين بكليات الجامعة مع بداية العام الجديد.

وأكد رحمي أن بنود البرنامج التعريفي، واللقاءات النوعية مستمرة طول أيام الأسبوع الأول من الدراسة بدون توقف، مؤكدا أن الغرض من هذه اللقاءات تعريف الطلاب الجدد بالكليات الدارسين بها وغيرها، والأقسام العلمية المختلفة و نظام الدراسة بالكلية، و كذلك التعريف بالأنشطة الطلابية.

وتابع رحمي أن اتحاد الطلاب والإداريين برعاية الشباب سيقومون بتوزيع استمارات على الطلاب لمعرفة ميولهم ورغباتهم كما يوزع على جميع الطلاب دليل الكلية والموضح لكافة الأنشطة والأقسام وكذلك القوانين والضوابط التي تحكم حسن سير العملية التعليمية، وكذلك العقوبات التي يتعرض لها الطلاب في حالات الغش، وذلك حتى يكون كل طالب على دراية تامة بكل ما يخصه، وما له وما عليه داخل الجامعة.

وأوضح أن رئيس الجامعة ونوابه سيتواجدون داخل اللقاءات التعريفية بالكليات والتي تعد اليوم الرسمي في برامج الاستقبال.