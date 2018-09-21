فتح برنامج "الجمعة في مصر" وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، ملف الاختراق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف.

وقال المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن أسهل وسيلة لاختراق حسابات التواصل الاجتماعي، هي اختراق الإيميل المسجل به الحساب، حيث يطلب المخترق كتابة كلمة المرور القديمة والجديدة، وبالتالي يتعرف عليها.

وأضاف عبدالمنعم، أن محادثات الواتساب يمكن إلغاؤها، بينما كل محتوى "فيسبوك" من رسائل متبادلة وتعليقات وصور ومنشورات مكتوبة، تظل محفوظة في سجل يمكن للمخترقين الوصول إليه.

وأردف أن بعض المبتزين، يجرون اتصالات "واتساب" بالفيديو مع أشخاص في وقت نومهم، وإذا فتح الشخص المكالمة وهو نائم، يتم تسجيل المكالمة وتهديده بها، وإيهامه أن لديه تسجيلات عديدة.