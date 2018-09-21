فتح برنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، ملف الاختراق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف.

وأورد خبير أمن المعلومات، المهندس عادل عبدالمنعم، عدة مؤشرات قد تكون دليلًا على اختراق الهاتف، منها الاستهلاك السريع وغير المبرر لباقة الإنترنت، ما يعني أن شخصًا آخر قد يكون بإمكانه استخدام الهاتف دون علم صاحبه.

وتابع أن من المؤشرات أيضًا، أن يجد صاحب الهاتف نفسه قد أرسل رسائل أو أجرى مكالمات هاتفية موجودة في سجلات الهاتف وهو لا يعلم عنها شيئا "أو حد يقوله إنت كلمتني أو بعتلي رسالة وهو مابعتهاش".

وأضاف أن من مؤشرات الاختراق أيضا، أن يكون هناك اختلافا في زمن حفظ الملفات على الهاتف، بمعنى أن ملف ما لم يفتحه المستخدم منذ أسابيع، إذا وجده مكتوب عليه أنه تم تعديله من يومين أو ثلاثة، فإن هذا يعني أن الهاتف قد يكون مخترقًا.

وأردف أن اختراق الآيفون عملية صعبة إلى حد كبير، وأن الاختراق الذي يحدث مع الهاتف، تكون في حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بالهاتف وليس بالهاتف نفسه.