نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة المنتج الكبير سمير خفاجى الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون في مصر والوطن العربي ستظل خالدة في الذاكرة، وكان سببًا في اكتشاف ونجاح كوكبة من النجوم كما أعلنت الوقوف دقيقة حداد على روحه اليوم فى جميع مسارح الدولة.

يشار أنه سيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر غدًا السبت 22 سبتمبر الجاري.

يذكر أن سمير خفاجى، مؤلف ومنتج مسرحي مصرى ومؤسس فرقة "ساعة لقلبك" الشهيرة مع "يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد"، والتي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال "الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة".

عبد الدايم : الراحل ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون فى مصر والوطن العربى

كوّن فرقة "الفنانين المتحدين" التي نجحت في اكتشاف جيل كامل من الفنانين منهم "عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي" من خلال مسرحيات "هالو شلبي" 1969، "مدرسة المشاغبين" 1973، "العيال كبرت" 1979.

وقدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها "حواء الساعة 12" 1968، "سيدتي الجميلة" 1969، "أنا فين وانتي فين" 1970، "شاهد ماشفش حاجة" 1976، "ريا وسكينة" 1983، "شارع محمد علي" 1991، و"بودي جارد" 1999، كما كتب العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود" و"كبرياء الحب".