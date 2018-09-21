سحبت السلطات الجزائرية جميع أفراد الشرطة المنتشرين فى خدمات أمنية أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية، رداً على قيام فرنسا بإلغاء الحراسة من أمام منزل السفير الجزائرى فى باريس، بحسب ما أفاد مصدر لوكالة أنباء «فرانس برس» فى العاصمة الجزائرية.

وقال المصدر: قامت فرنسا بإلغاء الحراسة أمام مقر سفير الجزائر، ورداً على ذلك، سحبت الجزائر عناصر الشرطة من أمام كل الممثليات الفرنسية فى العاصمة ومدن أخرى خصوصاً فى «وهران»، التى تبعد 400 كم غرب العاصمة، و«عنابة»، التى تبعد 600 كم شرق العاصمة واللتين تضمان قنصليتين فرنسيتين.

وامتنعت السفارة الفرنسية فى الجزائر عن التعليق، ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية نفى الخبر أو تأكيده. وذكرت الوكالة أنه لم يكن هناك أى شرطى، أمس، أمام المدخل الرئيسى للسفارة الفرنسية خلافاً للعادة. وكان أحد الجنرالات الجزائريين السابقين فر إلى فرنسا خلال الأيام الماضية بعد تحقيقات عن استيلائه على أموال فى قضية فساد.

فى سياق آخر، قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، تكريم «حركيين»، وهم مقاتلون جزائريون سابقون حاربوا فى صفوف الجيش الفرنسى خلال حرب استقلال الجزائر فى الفترة من 1954 إلى 1962، وكانوا من بين عشرات الآلاف الذين يوصفون بـ«الخونة» فى حرب «ثورة المليون شهيد» من قبَل الحركات القومية فى الجزائر.