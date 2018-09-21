وصل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، منذ قليل، مسجد عمر مكرم للمشاركة في عزاء أحمد أبوشقة، شقيق الدكتور بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد.

وتوفي الدكتور أحمد أبو شقة، شقيق المستشار بهاء أبو شقة، اليوم.