محافظ السويس يشمع عقارا لانتهاكه القانون ببناء دور مخالف

أغلق مسؤولو حي السويس في محافظة السويس، عمارة سكنية جرى بناؤها حديثا لمخالفتها شروط البناء باستخدام الشمع (تشميع)، بالقيام ببناء دور سكني مخالف فجر يوم الجمعة منتهزين فرصة الإجازة الأسبوعية.

وقام محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر ونائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان بإصدار تعليماتهم باتخاذ الإجراءات ضد العقار المخالف.

وأصدر المحافظ تعليمات لرئيس حي السويس بالتوجه على الفور للعقار المخالف وتشميع العقار والبدء في اتخاذ إجراءات إزالة المخالفة.

وقام المحافظ بالتأكد بنفسة من قيام الحي بالتنفيذ، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفات السكنية في أي مكان.

وقال محافظ السويس: إننا لن نسمح بأي تهاون في جميع الأحياء، ومن يخالف في شروط البناء ستتخذ الإجراءات القانونية ضده.