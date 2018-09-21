الهند تلغي لقاء نادرا مع باكستان في نيويورك

أعلنت الهند اليوم، إلغاء لقاء نادر بين وزيرة خارجيتها ونظيرها الباكستاني كان يفترض أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي أدى إلى استياء إسلام آباد.

وأضافت وزارة الخارجية الهندية أن المباحثات ألغيت بعد "مقتل رجل أمن -هندي- بصورة وحشية على أيدي جماعات تتمركز في باكستان التي اصدرت سلسلة من طوابع بريد تمجّد شخصا إرهابيا والإرهاب".

وقالت إن الأعمال الأخيرة كشفت عن "أجندة شريرة" تضمرها باكستان وعن "الوجه الحقيقي" لحكومة عمران خان.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل عن واقعة القتل التي أشارت إليها، لكن في وقت سابق من الأسبوع قتل حارس حدود هندي في منطقة كشمير المتنازع عليها وتم التمثيل بجثته.

كما عثر اليوم على جثث 3 شرطيين بعدما خطفوا في القسم الخاضع لسيطرة الهند في كشمير.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، قالت باكستان الجمعة إن "لا علاقة لها على الإطلاق" بأعمال القتل واتهمت الهند ببث "دعاية مغرضة وخبيثة".

ووصفت الأسباب التي قدمتها لإلغاء اللقاء بأنها "غير مقنعة على الإطلاق"، كما وصفت قرار الإلغاء نفسه بأنه "غير مدروس".

واعتبرت باكستان في ردها أن الهند "أضاعت مجدداً فرصة جدية لتغيير ديناميات العلاقات الثنائية ووضع المنطقة على طريق السلام والتنمية".

وكان الرئيس الجديد للحكومة في إسلام آباد عمران خان، كتب أخيرًا لنظيره الهندي ناريندرا مودي مقترحًا استئناف المحادثات بين البلدين.

وتعليقًا على إلغاء اللقاء، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إنه "فوجئ وشعر بخيبة أمل"، عبر شبكة "أري تي.في"

وقال قرشي، إن "الهند أثبتت مرة جديدة انها تبدي من الاهتمام لسياستها الداخلية، اكثر مما تبدي للسلام والاستقرار الاقليميين".

وردًا على سؤال هل ستمد باكستان يدها مجددا للهند، أجاب بالنفي قائلا "كلا، كنا نريد مفاوضات في اطار من الكرامة".

وكان الإعلان عن الاجتماع صدر بعد أن دعا خان نظيره الهندي إلى استئناف المحادثات بين البلدين النوويين.

وتعد اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين الخصمين نادرة.

وتتهم الهند باكستان بتسليح الجماعات المتمردة في كشمير، وأيضا تمويل الهجمات الدامية عام 2008 في مومباي.

وحول مقتل حارس هندي الأربعاء في كشمير، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية رافيش كومار "كانت حادثة همجية تتحدى المنطق والسلوك الحضاري. سنتعامل مع باكستان بالطريقة المناسبة".