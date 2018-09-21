نفى نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنستاين، الجمعة تقريرًا أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة ترامب من منصبه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.

وتجمع المتظاهرون بهدوء في بني براك، وهي مدينة غالبية سكانها من اليهود المتشددين قريبة من تل ابيب العاصمة التجارية لاسرائيل، حسب ما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس.

ونُظمت التظاهرة للاحتجاج على قرار قضائي هذا الأسبوع يسمح للشركة التي تقوم ببناء خط الترام للعمل في الحي خلال يوم السبت.

ويمتنع اليهود المتشددون عن العمل أو القيادة أو استخدام الكهرباء بين غروب شمس الجمعة وغروب شمس السبت.

ويعد الالتزام بهذه التعاليم - وهي قضية رئيسية للأحزاب المتشددة التي تدعو إلى تطبيق صارم للشريعة اليهودية - قضية مثيرة للخلاف في أروقة الحكومة الائتلافية منذ تشكيلها في عام 2015.

وينتمي نحو 20% من نواب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، التي تعتبر أكثر الإدارات اليمينية في تاريخ البلاد، إلى أحزاب اليهود المتشددين "شاس" وحزب "يهودية التواره" ويعد الحزبان مفتاح الحفاظ على الائتلاف الحكومي الهش.