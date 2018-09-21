تعقد المطربة الإماراتية "الماس" عددا من الجلسات الفنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتحضير لأول ألبوماتها الغنائية، كما تعاقدت مع المنتج تامر حسن "ونكد أرت" على جميع أعمالها الفنية المقبلة وأدارة أعمالها بمصر والإمارات.

وتقدم الماس في الألبوم عدد من الأشكال الموسيقية المختلفة وسيتكون من 10 أغانٍ منهم 4 باللهجة المصرية و4 باللهجة الخليجية وأغنيتين باللهجة العراقية وتصور جميع أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

كما تتعاون في الألبوم مع عدد من أشهر الملحنين والشعراء والموزعين بالوطن العربي منهم "محمد يحيي" و"مدين" وغيرهم العديد.