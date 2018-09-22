مانويل جوزيه: جماهير الأهلي لها طابع خاص.. عودتي كانت من أجلهم

قال مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، إنه لا يوجد سر لحب جماهير النادي الأهلي له، مؤكدا أنه عادة ما يكون لديه علاقات جيدة مع الجماهير في كل مكان إلا أن جماهير الأهلي مميزة ولها طابع خاص.

وأضاف "جوزيه"، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف أنه لا يستطيع أن ينسى أول لقاء له كمدرب للنادي الأهلي أمام نادي ريال مدريد أمام 100 ألف متفرج، لافتا إلى ترك النادي الأهلي ثلاث مرات وعاد بسبب الجماهير وليس المسؤولين، موضحا أنه لم يكن هناك نجم في فريق الأهلي أثناء توليه المسؤولية ولكن الفريق ككل النجم الأوحد.