علاقة وطيدة ممتدة لعشرات السنوات، جمعت بين الزعيم عادل إمام، المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى، الذي فارق الحياة بعد صراعٍ مع المرض، عن عمرٍ يناهز 88 عامًا، مخلفًا إرثًا كبيرًا من الأعمال المسرحية التي حُفرت في تاريخ المسرح المصري.

وقدّم "ملك المسرح" الزعيم للجمهور في دور "دسوقي أفندي" في مسرحية "أنا وهو وهي" التي أنتجها وألفها بنفسه، وقام ببطولتها فؤاد المهندس وشويكار، ومنها انطلق عادل إمام إلى آفاق النجومية.

يحكي خفاجى في برنامج تليفزيوني على قناة النهار عرض مذكراته، عن اختباره لعادل إمام للدور، حيث قال أنه فضله على سعيد صالح الذي لم يكن يعرفه في هذا التوقيت، موضحًا أن عادل إمام لم يكن قدم أدوارًا كبيرة قبل هذه المسرحية.

تعاون خفاجى والزعيم في عددٍ من المسرحيات بعد ذلك والتي كانت من إنتاجه وتأليفه، مثل "أنا فين وإنتي فين" وـ"انا وسموه" وـ"أنا لمين فيهم"، كما ألف له آخر مسرحياته "بودي جارد"، وأنتج له مسرحيات كثيرة لم تكن من تأليفه وعلى رأسها"مدرسة المشاغبين".

وعلى الرغم من أن خفاجى ألف الكثير من مسرحيات الزعيم، إلا أنه عند سؤاله عن أكثر مسرحية يحبها لعادل إمام، هي مسرحية ليست من تأليفه رغم إنتاجه لها، وهي مسرحية "شاهد مشفش حاجة".

المسرحية التي أخرجها هاني مطاوع للمسرح ومحمد فاضل للتليفزيون، كانت من تأليف ألفريد فرج، وأعدها للمسرح إبراهيم الدسوقي، وأنتجها ملك المسرح سمير خفاجى، وتعتبر من أفضل المسرحيات التي قدمها عادل إمام، حيث تدور حول "سرحان عبدالبصير" موظف التليفزيون المسالم، الذي يقع في العديد من المشاكل التي لا دخل له بها .