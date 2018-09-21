الخارجية: نتابع جهود الإفراج عن 5 بحارة احتجزتهم البحرية التركية بقبرص

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في قبرص، أفادت بأن المسؤولين بوزارة الخارجية هناك أبلغوا السفارة في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وأنه جرى احتجاز السفينة حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت قبرص.

وأضاف أبوزيد، أن مي طه خليل سفير مصر في قبرص أجرت على الفور عدة اتصالات مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قدموا طلبًا رسميًا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين، علما بأن البحارة المصريين هم: عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، أحمد فرج طه الزاهد، سامح صبحي علي محرم، عبدالرؤوف الدايد عبدالرحمن، عمرو محمود عبدو محمد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الوزارة سوف تواصل اتصالاتها على مدار الساعة عبر السفارة المصرية في قبرص مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.