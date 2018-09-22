مانويل جوزيه: محمد صلاح يستحق أن يترشح لجائزة الأفضل في العالم

انتقد مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، تراجع مستوى اللاعب محمد صلاح هذا الموسم عما كان عليه في الموسم الماضي، قائلًا إن من الطبيعي أن يحدث تذبذب في أداء محمد صلاح، موضحًا أن الإصابة التي تعرض لها في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أثرت عليه بشكل كبير.

وأضاف "جوزيه"، خلال استضافته في برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي زكريا ناصف أن محمد صلاح كان سيقدم مستوى رائع للغاية في هذا الموسم إن لم يكن أُصيب، متابعًا: "أنا مقتنع للغاية لو صلاح كان موجود في مباراة مصر وأوروجواي كانت مصر ستفوز باللقاء".

وتابع أن لا أحد لديه شك أن محمد صلاح يستحق أن يكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ولا سيما وأنه قدم موسمًا مميزًا العام الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري الإنجليزي، وسجل أهداف حاسمة كثيرة لناديه.