عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع مدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة البيطرية ومدير الإدارة الزراعية وإدارة البيئة بالوحدة المحلية، مساء الجمعة.

وكلف شعبان الإدارات المعنية برش وتطهير جميع شوارع ومناطق المدينة، وكذلك محيط المدارس للقضاء على الحشرات والزواحف.

وشدد رئيس المدينة على الإدارة البيطرية بعمل حملة مكبرة للقضاء على الكلاب المنتشرة بنطاق المدينة، وكلف إدارة البيئة بالمرور على محلات الدواجن واللحوم والأسماك، وتحذيرهم من إلقاء مخلفاتهم في الشوارع العامة وعمل محاضر للمخالفين وتوقيع الغرامات المالية المشددة على المخالفين.