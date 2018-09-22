أسامة كمال ساخرا من البرادعي: "قاعد في حلة آيس كريم"

سخر الإعلامي أسامة كمال، من محمد البرادعي، المستشار الأسبق لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أنه لا يقدم أي شيء للحياة السياسية في مصر، واصفا إياه بـ"سياسي قاعد في حلة الآيس كريم، وقرفان يحط يده على الأتوبيس".

واستعرض كمال تغريدتين للبرادعي، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، هاجم فيهما إدارة ترامب بسبب مواقفه من الدول العربية، كما وجه له 3 أسئلة بخصوص علاقته بالنظام الإيراني.

وقال كمال: "الكلام ده نقوله على سبيل الفضفضة أو عشان نكسب بونط، مش يطلع من سياسي كبير، أنت سكت دهرًا ونطقت، متكلمتش إلا عن جميل راتب، ومفوضية حقوق الإنسان، وهنأتها بمنصبها الجديد بعد ما هاجمت مصر، زيرو جهد، زيرو مشاركة للناس، حلة آيس كريم".