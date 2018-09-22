انتظمت الدراسة في 3 مدارس فقط بمحافظة السويس، اليوم، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر انتظام الدراسة غدًا، في كافة مدارس المحافظة، ويبلغ عددها 307 مدارس، تضم ما يقرب من 170 ألف طالب وطالبة.

وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل التربية والتعليم بالسويس، إن المدارس التي تستقبل الطلاب اليوم هي "الآباء الفرنسيسكان، الراعي الصالح، فتية الإسلام"، وتضم المدارس ما لا يزيد على 1000 طالب.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن السويس تضم 90 مدرسة إعدادي، و24 ابتدائي، و27 ثانوي عام، و20 تعليم فني، و12 تربية خاصة و15 تعليم مجتمعي، و15 مدرسة خاصة.