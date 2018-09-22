في تقليد جديد من وزارة الداخلية والاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد فقد شاركت موسيقات الشرطة التابعة لقطاع أمن الجيزة طلاب جامعة القاهرة فعاليات أول أيام الدراسة.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة.