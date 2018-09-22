تفقد محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، اليوم، عددا من مدارس إدارتي أسيوط التعليمية، من بينها مدرسة الأمل الابتدائية للصم، والخياط الثانوية للبنات، وعددًا من المدارس الأخرى، وذلك للوقوف على انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال جولته؛ نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال، وصلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، مع الاهتمام بنظافة دورات المياه، وتشجير الأفنية والمساحات المحيطة داخل وخارج المدارس.