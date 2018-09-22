قال الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة والسكان، إن إعلان الوزارة وصول قوائم انتظار "الطوارئ" إلى صفر صباح اليوم، يعنى أن المرضى المنتظرين تسكينهم في أسرة الرعاية بالمستشفيات عبر الاتصال بمركز الخدمات الطارئة بالوزارة رقم "137" قد تم تسكينهم بالفعل في ذلك التوقيت.

وأضاف مساعد وزيرة الصحة، في تصريح منه، أن عملية الاحتياج لسرير رعاية أو حضانة للأطفال هي "عملية مستمرة".

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل دوماً جاهدة بالتنسيق بين فرق العمل المختلفة بها، وبالتعاون مع مختلف الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

كانت الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان أعلنت عن الوصول لقوائم انتظار الخدمات الطارئة بالوزارة إلى "صفر" في تمام الخامسة من فجر أمس، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ سنوات.