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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول أيام العام الدراسي

رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول أيام العام الدراسي

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"تحيا مصر" جملة طلب محافظ البحيرة من طالب كتابتها لغرس الوعي الوطني

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