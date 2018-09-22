انتظمت الدراسة في كليات جامعة كفرالشيخ، اليوم، واستقبلت نحو 60 ألف طالب وطالبة، بالكرنفالات والبالونات التي حرص عمداء الكليات المختلفة على إقامتها بمداخل الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، بالإضافة إلى لافتات التهنئة بالعام الدراسي الجديد.

وتفقد الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، عددا من الكليات، منها العلاج الطبيعي والآداب، وحرص على تهنئة الطلاب الجدد، وحثهم على ضرورة التعلم والانتظام في الحضور، ونظافة المدرجات وممارسة الأنشطة، فضلا عن السؤال على كافة ما بداخلهم للتعرف على كلياتهم، من خلال إتحادات الطلاب وإدارة الشؤون بالكليات.

وأكد على التزام الدراسة وتعليق الجداول الدراسية في أماكن ظاهرة، وتعليق اللوحات الإرشادية للطلاب الجدد، ولجان من الاتحادات الطلابية تقوم بتوعية الجدد بأهمية الدراسة الجامعية وأماكن كلياتهم، وتأمين العملية التعليمية والدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في التنوير والتعليم ودور أجهزة الأمن في تأمين أداء الجامعة لرسالتها.