حزنا على صديقيه.. شاب يفاجئ أسرته بالانتحار في الشرقية

تخلص شاب في بدية العقد الثاني، من حياته منتحرًا بسبب حزنه على فراق صديقيه، واللذان توفيا منذ فترة بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا بانتحار شخص من أعلى عمارة سكنية بمنطقة الإسكان والتعمير بالزقازيق.

وانتقلت قوة من ضباط مبحث قسم شرطة ثان الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المنتحر شاب يدعى "عمرو.و.ف.أ" 22 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، حيث ألقى نفسه من الطابق التاسع بالعمارة التي يقيم فيها.

وبسؤال أسرة الشاب، أفادوا بأنه كان يمر بأزمة نفسية، ودخل في مرحلة اكتئاب بعد وفاة صديقيه على فترات متباعدة خلال الشهرين الماضيين، حيث توفي أحدهما وفاة طبيعية، والآخر في حادث سير.

وأشارت الأسرة، إلى أن نجلهم خلال الفترة الأخيرة، كان منطويًا ويرفض التحدث مع أحد، ويفضل الجلوس بمفرده لفترات كبيرة، مؤكدين أنهم فوجئوا بانتحاره.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60155 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2018م، وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة التي تباشر التحقيقات.