أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن رويترز بأن حركة عربية أحوازية تتبنى الهجوم على العرض العسكري الذي أدى لمقتل 24 معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالأحواز.