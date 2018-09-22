رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول أيام العام الدراسي

افتتح أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس أول أيام العام الجامعي الجديد 2019/2018 بحضور أ.د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و السادة عمداء وو كلاء الكليات و السادة أمناء الجامعة المساعدون و أعضاء هيئة التدريس و اتحاد الطلاب.

حيث بدأت مراسم الافتتاح برفع العلم وتحية العلم، أعقبها كلمة رئيس الجامعة التي رحب فيها بالطلاب الجدد و القدامى و حثهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية وعدم الاقتصار على الجوانب الأكاديمية فقط.

مؤكداً أن انخراط الطالب في الحياة الجامعية لا يتأتى إلا من خلال مشاركته الإيجابية في كافة الأنشطة ، بما يثقل شخصيته و يقدم للمجتمع شخصية متوازنة تجمع بين العلم و فنون الحياة.

كما أكد أن الجامعة توفر كل الأنشطة الثقافية و الرياضية و الفنية و غيرها من خلال اتحاد الطلاب بلجانه المختلفة و الأسر الطلابية بجميع كليات الجامعة.

ثم قام بجولة داخل عدد من المدرجات و الملاعب و التقاط الصور التذكارية مع طلاب الجامعة.

وصاحب مراسم الافتتاح الموسيقى العسكرية و طابور حملة الأعلام