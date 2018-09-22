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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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تحقيقات نيابة السويس: سيدة سافرت اليونان وزورت عقود أراضي الجاليات

تحقيقات نيابة السويس: سيدة سافرت اليونان وزورت عقود أراضي الجاليات

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"الدستورية": عدم قبول دعوى بطلان المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي

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