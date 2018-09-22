تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من ضبط 7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و757 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 556 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، من ضبط قضيتين سلاح ناري ملغى ترخيصه، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و206 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و108 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و14 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، وتنفيذ 413 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.