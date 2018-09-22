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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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"صحة الوادي الجديد" تدعم مستشفى الفرافرة بـ8 تخصصات طبية

"صحة الوادي الجديد" تدعم مستشفى الفرافرة بـ8 تخصصات طبية

بلاي ليست| مصطفى قمر.. "سكة العاشقين"

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أول مدرسة حكومية "أي جي" ومنع "الموبايل".. التعليم في ثوب 2018

أول مدرسة حكومية "أي جي" ومنع "الموبايل".. التعليم في ثوب 2018

توجيهات بإزالة الإشغالات أمام المدارس بمحافظة المنيا

توجيهات بإزالة الإشغالات أمام المدارس بمحافظة المنيا

جوله مفاجأة لرئيس هيئة السكة الحديد لورش التبين

جوله مفاجأة لرئيس هيئة السكة الحديد لورش التبين

مصادر لـ"الوطن": شركات خاصة تتقدم بطلبات لتأجير منطقة شركة الميناء

مصادر لـ"الوطن": شركات خاصة تتقدم بطلبات لتأجير منطقة شركة الميناء

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