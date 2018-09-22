افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم السبت، موسم الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وقالت محرز، في تصريحات صحفية اليوم، إنها التقت المحافظ اليوم وتناول الاجتماع الحديث عن إقامة مزرعة سمكية لإنتاج الجمبري بالسويس، وكلفت الدكتورة منى محرز الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإعداد الدراسات الفنية الكاملة عن المشروع المقترح تنفيذه مع المحافظة.

وأضافت نائب الوزير، أن عدد المراكب التي تم سروحها حوالي 1300 مركب، كما تم سروح المراكب اليوم أيضا من موانئ الطور والغردقة والسلخانة، مشيرة إلى أن عدد الصيادين العاملين بقطاع الصيد على المراكب بخليج السويس والبحر الأحمر يقدر بحوالي 15 ألف صياد.

أوضحت نائب الوزير، أن فترة الوقف كانت بمثابة فرصة لنمو الأسماك وكثرتها، وستعطي فرصة الحصول على إنتاج كبير، وطالبت الصيادين أن ينعكس ذلك على أسعار الأسماك في الأسواق لشعب السويس وجموع الشعب المصري.

من جانبه، قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إنه سعيد بالفرحة التي يراها في عيون الصيادين لبدء موسم الصيد، مطالباً الالتزام بالنواحي الفنية والأمنية أثناء عمليات الصيد.

وخلال كلمته تقدم محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية بخالص الشكر والتقدير لكل من وزير الزراعة، ونائب الوزير، ومحافظ السويس، ومخابرات حرس الحدود، والقوات المسلحة.

حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور أيمن عمار والمهندس طارق فتحي مدير ميناء الصيد بالأتكة، ومحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، والذي يمثل جموع الصيادين العاملين بقطاع الصيد على مستوى الجمهورية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وهيئة الثروة السمكية.

كما توجهت "محرز"، إلى ميناء الصيد بالأتكة، حيث التقت الصيادين العاملين على مراكب بالبحر الأحمر وخليج السويس في انتظار بدء موسم الصيد بعد توقف دام عدة أشهر.