أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، ارتفاع حصيلة الهجوم على العرض العسكري الإيراني إلى 29 قتيلاً.

وقُتل 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال في هجوم على عرض عسكري في الأهواز، في جنوب غرب إيران، اتهمت طهران "نظاما أجنبياً" بالوقوف وراءه، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوردت وكالة "أعماق" الدعائية، التابعة لتنظيم "داعش" عبر حسابات على تطبيق "تلجرام": "إنغماسيون من (داعش) يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب إيران".

ويأتي الاعتداء في أجواء من التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة التي تستعد لتشديد عقوباتها على إيران في مطلع نوفمبر المقبل.