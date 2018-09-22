تسجيل الدخول
«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

أحدث الأخبار

غدا.. الحكم على بديع و799 آخرين في "أحداث العدوة"

غدا.. الحكم على بديع و799 آخرين في "أحداث العدوة"

حكومة الوفاق تدعو إلى تحرك أممي "أكثر حزما" لإنهاء معارك طرابلس

حكومة الوفاق تدعو إلى تحرك أممي "أكثر حزما" لإنهاء معارك طرابلس

"جريمة عواجيز".. طعنة "فتوة الوايلي" تُنهي حياة "جمعة الإسكافي"

"جريمة عواجيز".. طعنة "فتوة الوايلي" تُنهي حياة "جمعة الإسكافي"

بالأسماء| حركة توزيع مستشاري مجلس الدولة على دوائر "الإدارية العليا"

بالأسماء| حركة توزيع مستشاري مجلس الدولة على دوائر "الإدارية العليا"

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء

إحالة طبيب شرعي للتحقيق في "الأهرامات الثلاثة".. والتأجيل لـ16 أكتوبر

إحالة طبيب شرعي للتحقيق في "الأهرامات الثلاثة".. والتأجيل لـ16 أكتوبر

اختيارات الوطن

أول مدرسة حكومية "أي جي" ومنع "الموبايل".. التعليم في ثوب 2018

أول مدرسة حكومية "أي جي" ومنع "الموبايل".. التعليم في ثوب 2018

كيف ينظم الطالب جدول المذاكرة والدراسة.. خبير مهارات تفكير يجيب

كيف ينظم الطالب جدول المذاكرة والدراسة.. خبير مهارات تفكير يجيب

حاولوا التحرش بشقيقته

حاولوا التحرش بشقيقته "الحامل".. حكاية قتل "أحمد" على يد مجموعة من الشباب

بالصور| مدرسة بالغربية تستقبل طلابها بـ"حلاق".. ومديرها: "لغرس مبادئ الوطنية"

بالصور| مدرسة بالغربية تستقبل طلابها بـ"حلاق".. ومديرها: "لغرس مبادئ الوطنية"

«آية» تعيد تدوير الـ«شرابات»: لبّس البوصة تبقى عروسة

«آية» تعيد تدوير الـ«شرابات»: لبّس البوصة تبقى عروسة

مواهب صعيدية على ضفاف ترعة الإبراهيمية: اطلبوا الفن ولو فى «أسيوط»

مواهب صعيدية على ضفاف ترعة الإبراهيمية: اطلبوا الفن ولو فى «أسيوط»

الأكثر قراءة

عاجل