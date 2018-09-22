إحالة طبيب شرعي للتحقيق في "الأهرامات الثلاثة".. والتأجيل لـ16 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة" بشارع الهرم، لجلسة 16 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين العاشر والخامس والعشرين.

كما قررت المحكمة إحالة الطبيب الشرعي إلى مكتب مساعد وزير العدل لشؤون قطاع الخبراء والطب الشرعي للتحقيق معه، لإصراره على مخالفة قرار المحكمة بعدم إرسال التقرير الطبي المطلوب منه بشأن المتهم العاشر، لمدة 5 جلسات.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم في الفترة من منتصف 2015 حتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وحازوا أسلحة نارية وذخائر وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.