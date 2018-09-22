قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن الطلبات المقدمة لترتيب لقاءات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ73 الجمعية العمومية للأمم المتحدة كثيرة وأكبر من قدرات استيعابها، حيث أن الوقت محدود.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة المصرية في نيويورك، أن الوفد المصري حاول ترتيب اللقاءات بشكل يتفق مع التنوع الجغرافي والسياسي التي تتصل بدوائر الاهتمام المصري وحجم العلاقات السياسية والاقتصادية.

وعن القضية الفلسطينية، نفى شكري طرح، ما يطلق عليه إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وأكد أن مصر تطرح رؤيتها وفقا للقرارات الشرعية الدولية والمفاوضات السابقة في موضوع حل القضية الفلسطينية. مشيرا إلى أن أي طرح جديد يجب مراعاة هذه الأمور فيه، وأن مصر على تواصل دائم مع كل الأطراف الخاصة بقضية فلسطين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، إلى مقر إقامته بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.