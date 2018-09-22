"جينيس" تعلن مهرجان ولي العهد للهجن "الأكبر عالميا"

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن والمقام بمحافظة الطائف، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186، تنافست في 787 شوطا، أقيمت على امتداد 40 خلال الفترة من 11 أغسطس حتى السبت 22 سبتمبر 2018، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتسلم الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلها أحمد جمال الدين، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك في ميدان الطائف للهجن.

وجاء تسجيل هذا الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ88، وقبل ساعات من حضور ولي العهد لختام مهرجان الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد الأقوى والأضخم من نوعه في المنطقة، بعد أن تم تخصيص جوائز له بلغت 53 مليون ريال، ووسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

ويأتي المهرجان في إطار العناية الخاصة التي يوليها الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.

ويعد هذا الإنجاز تتويجا للنجاح الكبير الذي شهده المهرجان والذي يحظى برعاية ولي العهد للحفل الختامي، الذي سيقام السبت 22 سبتمبر 2018، وشكلت نجاحات المهرجان نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماما وتنظيما لرياضة الهجن العريقة، كما نجح المهرجان في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.