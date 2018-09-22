بعد انتقاد ترامب لـ"أوبك".. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط قليلا في تعاملات قوية متقلبة الجمعة، تخلت فيها عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة بفعل أنباء بأن منتجين كبارا سيدرسون زيادة في الإمدادات بعد يوم من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سهام الانتقاد مجددا إلى منظمة "أوبك".

وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت "أوبك" ومنتجون رئيسيون غير أعضاء بالمنظمة سيقررون ضخ المزيد من الخام لتعويض انخفاض في الإمدادات من إيران حال سريان المزيد من العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر، ومن المقرر أن يجتمع كبار المنتجين يوم الأحد في الجزائر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 10 سنتات لتبلغ عندالتسوية 78.80 دولار للبرميل، وأغلقت عقود الخام الأمريكي الخفيف مرتفعة 46 سنتا إلى 70.78 دولار، لكنها تراجعت أكثر من دولار من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 71.80 دولار، وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 2.5 بالمئة، بينما ارتفع برنت 0.7% على مدار الأسبوع.

وفي التعاملات المبكرة دفعت المخاوف بشأن الإمدادات برنت للصعود إلى 80.12 دولار للبرميل. وتراجعت الأسعار بعد أن قال مصدر لـ"رويترز" إن أوبك وحلفاءها يناقشون احتمال زيادة جديدة في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا، ثم تعافت الأسعار مع مراهنة المستثمرين على أن التخفيضات في إنتاج إيران ستكون كبيرة بحيث يصعب تعويضها بشكل كامل.