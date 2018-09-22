قتل 8 أطفال، بينهم 4 من عائلة واحدة، الجمعة، في شمال غرب أفغانستان، حين انفجرت بهم قذيفة هاون كانوا يلهون بها، وفق ما أفاد أفراد في عائلاتهم السبت.

وأصيب 6 آخرون في الحادث الذي أدى إلى بتر أعضاء اثنين منهم نقلا إلى المستشفى في حالة حرجة في ولاية فرياب.

والأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.

وقال شكرالله عم 4 من الأطفال القتلى لفرانس برس "عثروا على قذيفة هاون غير منفجرة وحملوها إلى قرب منزلنا. كانوا يجهلون ما هي ويحاولون فتحها حين انفجرت فجأة".

وقال محمد علم قريب الأطفال المذكورين من المستشفى الذي نقل إليه الجرحى أنه سمع "انفجارا كبيرا" ثم "عثر على الأطفال مضرجين بالدماء".