عرض برنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، إنفوجرافا يوضح حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر، حيث أوضح الانفوجراف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2018 بلغ نحو 3 مليار و822 مليون دولار.

وتُعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية بقارة إفريقيا، وثاني أكبر استثمارات أمريكية في الشرق الأوسط، فضلًا عن أن الولايات المتحدة تُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وتضمن الانفوجراف، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يبلغ 2.4 مليار دولار، وعدد المشروعات الاستثمارية نحو 1222 مشروعًا بعدد من القطاعات المختلفة والتى تتمثل في الزراعة والصناعة والخدمات والتمويل والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.