أحبطت سلطات جمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة عبدالمنعم عليوة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو استيرادها أو تصديرها.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصري برئاسة وفاء الندري، مدير الجمرك، اشتبه نائل محمود حسني، رئيس قسم الحركة، وعبدالمجيد عثمان مدير إدارة الحركة، في مشمول بوليصة شحن واردة من ألمانيا، وبفتح الطرد تبين وجود طابع مقسم إلى عشرة أجزاء بها مادة مخدرة.

أضافت المصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش مشمول أحد الطرود الواردة من تونس، اشتبه هاشم محمد هاشم مأمور الحركة، وعبدالمجيد عثمان مدير إدارة الحركة، في مشمول الطرد، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود كمية من مخدر الحشيش على شكل أصبع مخبأة ضمن محتويات الطرد، فقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري ضبط جمركي وإخطار الجهات المختصة.