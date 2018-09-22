فى اطار الاحتفال بالعيد الـ 30 لتاسيسها تستضيف دار الاوبراالمصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لاول مرة فرقة اورينينا السورية للرقص المسرحى حيث تقدم الفرقة "المسرحية الغنائية الراقصة" ( طريق الحرير ) - رحلة العقد الفريد –فى الثامنة مساء ايام 25-26-27-28 على المسرح الكبيربدار الاوبرا والذى الف موسيقاها محمد هباش وقام بتصميم الرقصات والاخراج ناصر ابراهيم

تدور قصة العرض فى مدينة بالنسيه بالاندلس حوال الشاب "جبير" الذى يتقدم للزواج من محبوبته " ليلى " و يشترط والدهاعليه تقديم عقدا فريدا ليزوجه ابنته وينطلق جبير فى تحدى كبير مع قوافل طريق الحرير يطوف بين لبلدان من الاندلس للمغرب ومصر وبلاد الشام والعراق وعمان والهند والصين عابرا الجبال والبحار والمحيطات ويتعرف على الكثير من الشخصيات الموهوبة فى جميع المجالات ويدعوهم لصناعة العقد الفريد ليجتمعوا ويعزفوا لحن الانسانية العظيم ويكتمل العقد الذى يجمع البشر على الحب والسلام فهو عقد الموهبه والابداع الانسانى الذى لايعرف الحدود.

ويذكر ان فرقة اورنينا تأسست عام 1993 على يد المخرج ناصر ابراهيم بهدف بناء جيل مثقف من الفنانين يستطيع اداء كل الوان الفنون واللوحات الاستعراضية المختلفة بمهارة عالية لتجسيد الحالات التعبيرية الصعبة مهما بلغ تعقيدها وبذلك اصبح للفرقة اسلوبا خاصا بها وشكلت حالة ثقافية جديدة تعكس المخزون الثقافى لديها .وقد نفذت الفرقة اكثر من 25 عملا مسرحيا واوبريت وملحمة غنائية راقصة منها- الصوت- اصالة – ع البال – شرقيات – رايات العودة الخيل والهيل – طوق الياسمين – حلم من الشرق- سحر الشرق – السيف والوردة – العالم يمر من هنا – غرس النور .

- قامت الفرقة بالعديد من الجولات الفنية الناجحة وقدمت عروضها المميزة فى كل من الامارات – الكويت – السعودية – البحرين – الجزائر – لبنان – الاردن – فرنسا الصين – تونس – استراليا –بيلا روسيا .