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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

قنصوة وأشرف زكي يبحثان مشكلات أكاديمية الفنون بالإسكندرية

قنصوة وأشرف زكي يبحثان مشكلات أكاديمية الفنون بالإسكندرية

علاء مبارك حول صفقة بين شقيقه والإخوان: "هرتلة تدل على سطحية"

علاء مبارك حول صفقة بين شقيقه والإخوان: "هرتلة تدل على سطحية"

بالصور| رئيس مدينة كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمدارس

بالصور| رئيس مدينة كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمدارس

بالصور.."مستقبل وطن" يختتم دورى الحزب لكرة القدم بمحافظة سوهاج

بالصور.."مستقبل وطن" يختتم دورى الحزب لكرة القدم بمحافظة سوهاج

خليل: قبرص تعتبر احتجاز تركيا لبحارة مصريين انتهاكا لسيادتها

خليل: قبرص تعتبر احتجاز تركيا لبحارة مصريين انتهاكا لسيادتها

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"الوطن" تطلق مبادرة "وراء كل لافتة شهيد حكاية بطل".. "الدرس ابتدى"

"الوطن" تطلق مبادرة "وراء كل لافتة شهيد حكاية بطل".. "الدرس ابتدى"

اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

بالفيديو| 3 بشائر تجعل جمهور الأهلي يردد: "إفريقيا بتنادينا"

بالفيديو| 3 بشائر تجعل جمهور الأهلي يردد: "إفريقيا بتنادينا"

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بعد اختفائها من السوق.. عم محمد يبيع تليفونات أرضية من التسعينيات

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