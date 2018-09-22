قال الناقد الرياضي محمود معروف، إن حارس النادي الأهلي التاريخي عادل هيكل، رحمه الله، كان من أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي ومنتخب مصر، مشيرا إلى أنه كان ذو شخصية مميزة سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتوفي منذ قليل عادل هيكل، حارس النادي الأهلي التاريخي السابق، والذي لعب مع الفريق خلال فترة الخمسينات، عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

وأضاف معروف في اتصال هاتفي، لـ"الوطن": "التحق هيكل بالقوات المسلحة بعد نكسة 1967 كضابط احتياط وشارك في حرب أكتوبر ليتقاعد بعد حصوله على رتبة رائد، ثم التحق بوزارة الشباب كمدير عام، وكنت دائما ألتقي به في مقر الوزارة، ثم تولى منصبا إداريا بجامعة بيروت فرع الأسكندرية، وكان خدوم جدا".

وأوضح الناقد الرياضي أن هيكل الذي كان ضمن جيل العمالقة للنادي الأهلي مع طارق سليم وسعيد أبوالنور وميمي الشربيني ومحمود السايس والشيخ طه إسماعيل، كان يتميز بخفة الدم بعكس الانطباع الذي تركه لدى جمهور السينما في فيلم "إشاعة حب" مع عمر الشريف ويوسف وهبي وسعاد حسني.

وأكد أن عادل هيكل كان من أقرب لاعبي النادي الأهلي لصالح سليم، ورفعت الفناجيلي الذي كلما رآه هيكل كان يقول له بخفة دمه المعهودة "يا فناجيلي يا دمياطي هاتلنا مشبك وأنت راجع من الإجازة"، مشيرا إلى أنه كان عاشقا للحلويات، وكان صديقا لكابتن المرحوم حمادة إمام، نجم الزمالك السابق.

وأشار معروف إلى أن حارس مرمى الأهلي الراحل، كان شخصية اجتماعية، ودائما ما كان يجتمع بعد اعتزاله بكمال حافظ مدير النادي الأهلي حينها وعدد من الشخصيات العامة الأهلاوية في أحد أركان النادي، وكان صديقا لخالد الدرندلي والد أمين صندوق النادي الأهلي خالد الدرندلي.