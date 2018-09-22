افتتح اليوم المعسكر الثاني لشباب الزراعيين بمرسي مطروح والذي تنظمه نقابة المهن الزراعية للعام الثاني علي التوالي.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المعسكر يشارك به حوالي 150 شاب وفتاة من شباب الزراعيين من طلاب 8 كليات زراعة وثروه سمكية من 8 جامعات مصرية وشباب من المهندسين الزراعيين العاملين بقطاع الزراعة والقطاع الخاص.

وتتضمن أعمال المعسكر محاضرات عن التنمية الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة في الزراعة والمشروعات الزراعية العملاقة، والتي نفذتها وتستكمل تنفيذها الدولة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولي بما توفره من فرص عمل لآلاف الشباب من المهندسين الزراعيين.

وأوضح خليفة أن البرنامج يتضمن أيضا زيارة لمركز التنمية المستدامة بمطروح والتعرف على المزارع التي تعتمد في الزراعة على مياه الأمطار بمطروح وسوف يزور الشباب المشارك مدينة العلمين الجديدة وهي ضمن المشروعات العملاقة والتي تنفذها الدولة بالمنطقة الغربية.