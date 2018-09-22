أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة القبض، اليوم، على الوالدين المُتهمين بعرض مولودهما للبيع قبل ولادته بأيام على صفحة باسم (تبنى طفل) على موقع «فيس بوك»، بعد نشر تفاصيل الواقعة فى «الوطن» الخميس الماضى، بعنوان: «سيدة تعرض بيع طفل بـ20 ألف جنيه على فيس بوك و(الوطن) تتواصل معها».

وقالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغاً من جريدة «الوطن»، قبل 4 أيام، يفيد بعرض أم طفلها للبيع قبل ولادته بأيام على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن الجريدة تواصلت معها، وبعدها أبلغ المجلس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، وبدوره وجه نيابة استئناف الإسكندرية بمباشرة التحقيقات، وتتبع صاحبة المنشور، وتم التحقيق فى الواقعة والقبض على الأم والأب «والدى الطفل».

وأكدت «أمين الطفولة والأمومة» أن والدى الطفل كانا بالفعل يحاولان بيع الطفل، وأن المجلس استكمل التحقيق فى المعلومات التى وردت إليه فى مدينة الإسكندرية، ودرس وسائل حماية الطفل حال ثبوت صحة الواقعة، تحقيقاً لمصلحة الرضيع.

«الطفولة والأمومة»: نشكر النائب العام و«الجريدة» على التعاون فى حماية حقوق الطفل

وأوضحت «العشماوى» أن القضية هى الثانية التى يقوم فيها المجلس بإبلاغ النائب العام والتحقيق فيها وملاحقة الجانى والقبض عليه، وسبق إحالة الجناة لمحكمة الجنايات فى قضية مشابهة، قبل أشهر قليلة.

وأشاد «القومى للطفولة والأمومة» باهتمام المستشار النائب العام، نبيل صادق، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وجريدة «الوطن»، بإنقاذ «طفل الإسكندرية» والتعاون المثمر مع الإعلام كشريك للمجلس فى قضايا حقوق الأطفال وحمايتهم.